“ترامب” و “السيسي” يتعهدان بالتعاون معاً ضد الإرهاب

وكالات – فجر

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالتعاون معاً في مكافحة الإرهاب خلال الزيارة الأولى التي يقوم بها الرئيس المصري اليوم للبيت الأبيض بدعوة من ترامب، وقال ترامب للرئيس المصري: “لديك صديق وحليف عظيم في الولايات المتحدة”، متعهداً بـ “علاقة طويلة وقوية جداً” مع مصر.

وأشاد السيسي بموقف ترامب “القوي” تجاه مكافحة الإرهاب وتعهد بالعمل مع الولايات المتحدة التي قدمت مساعدات عسكرية للحكومة المصرية، وقال السيسي: “ستجدني أنا ومصر بجانبك دائماً في صياغة استراتيجية فعالة في جهود مكافحة الإرهاب والقضاء عليه”.

وكان السيسي قد التقى ترامب في شهر سبتمبر الماضي على هامش فعاليات الدورة 71 للأمم المتحدة، كما كان أول المهنئين بفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في نوفمبر الماضي.