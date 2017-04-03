“الشهراني” مديراً للإدارة المالية بصحة بيشة لمدة عام

بيشة – فجر

أصدر أ. “عامر بن مشاري الصعيري” مدير صحة بيشة قراراً إدارياً يقضي بتكليف أ. “ناصر عبدالله هاجد الشهراني” مديراً للإدارة المالية لمدة عام.

ويعد “الشهراني” من الكفاءات الجيدة متمنين له التوفيق والسداد.