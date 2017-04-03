“MBC” ترد على ناقديها وتلصق “الورطة” بموظف

متابعات – فجر

خرجت قناة “MBC” عن صمتها، وأصدرت بياناً توضيحياً، مساء الاثنين، بشأن حملة “كوني حرة” التي أطلقتها وأثارت غضباً واسعاً في الشارع السعودي، مبررة ما حصل من خطأ، بأنه اجتهاد من أحد موظفيها.

وقال البيان، بعدما وجَّه عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات ومآخذ بحق الحملة: إن “قناة MBC4 أقامت حملة منذ عدة أشهر تمحورت حول تمكين المرأة العربية وتعزيز دورها في المجتمع”.

وأوضح البيان أن “الاتهامات كانت تحت عنوان من عناوين الحملة، وهو هاشتاغ #كوني_حرة، فيما تم استثناء عناوين أخرى عديدة مختلفة ومتنوعة”.

وبيّنت “MBC” أن أحد العاملين لديها في قسم الإعلام الجديد، “أخذ على عاتقه مسألة ابتداع أجزاء جديدة من الحملة الأساسية، وذلك عبر إطلاق إضافات متفرّعة لم تكُن أصلاً في صلب الحملة، واعتماده أسلوباً خاطئاً وصياغة لغوية مسيئة ومرفوضة من قبل MBC، ما أضر بجوهر الحملة وهدفها الداعم لحقوق المرأة العربية”.

MBC توضح وتتّخذ تدابير وإجراءات pic.twitter.com/GhUH3vV2n6 — MBC GROUP PR (@MBCPRTweets) April 3, 2017