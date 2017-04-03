الفرق الرقابية بالمدينة تضبط مطبخًا مخالفًا يوزع وجباته على الزوار والمعتمرين

متابعات – فجر

ضبطت الفرق الرقابية في بلدية قباء بالمدينة المنورة مطبخا يقوم بتحضير وجبات الإعاشة وتوزيعها على المعتمرين في موقع سكني دون حصوله على التراخيص النظامية وفي بيئة غير صحية.

وذكر مدير مراقبة الأغذية محمد إحسان أنه بالتنسيق المشترك داهمت الفرق الرقابية الميدانية المطبخ الذي يجهز وجبات غذائية في أماكن غير مرخصة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية للمبنى والتجهيزات، وكذلك سوء النقل والتخزين والتحضير والتعبئة.

وبين مدير الشؤون الرقابية بالأمانة محمد بن حد أمين الشتاء أنه نتج عن ذلك ضبط لحوم ودجاج مجهول المصدر، وأواني، و إيدامات مطبوخة وجاهزة للتوزيع وخضروات متنوعة يظهر عليها علامات التلف والفساد، وعاملاً بدون شهادة صحية، مشيرا إلى أنه تم تسليم الموقع لبلدية قباء الفرعية لإكمال الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.