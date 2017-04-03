الأمير الدكتور فيصل بن مشعل: رفع تصنيف مطار الأمير “نايف” دولياً إضافة مهمة في تنمية الوطن

متابعات – فجر

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن رفع تصنيف مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم، ليصبح مطاراً دولياً، إضافة مهمة في تنمية الوطن، حامداً الله على انطلاق خلال هذه الفترة القريبة ، مشروعين تنمويين عملاقين في منطقة القصيم، الأول بدء تسيير رحلات قطار الشمال، والثاني رفع تصنيف هذا المطار ليكون مطاراً دولياً.

وعد سموه ذلك إضافة نوعية تنموية لمنطقة القصيم، مباركاً سموه للوطن ولجميع أهالي منطقة القصيم خاصة هذا الإنجا، منوهاً بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ لقطاع الطيران، مشيداً سموه بجهود مدير المطار محمد المجلاد والعاملين معه، الذين بذلوا جهوداً عظيمة ليصل هذا المطار لهذه المرحلة.

وقال سموه في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، بمناسبة الرفع التصنيفي للمطار من قبل هيئة الطيران المدني ليصبح مطاراً دوليا : كلنا نعرف أهمية لغة الأرقام ، حيث كان عدد الرحلات عام 2010م لا يتجاوز 4885 رحلة وعدد الركاب فيها 409000 راكب ، حتى قفز العام الماضي ، ليصبح مجموع الرحلات في المطار 15552 رحلة ، وعدد الركاب 171856 راكباً ، واصفاً سموه هذه الأرقام التي حققها المطار بالقياسية.

وأضاف سمو أمير منطقة القصيم: أن هذه الجهود التي قُدمت من العاملين في المطار على مدار الساعة ، ومن خلال عدة خدمات أرضية مقدمة قد لا يعلمها الكثير من المسافرين ، التي يقوم عليها مطار الأمير نايف الدولي ، وهذه الأرقام التي حققها ليست بالهينة مع محدودية المكان ومبنى المطار الخاص بقدوم ومغادرة المسافرين ، لافتاً الإنتباه إلى أن ذلك تحقق بوجود كفاءة إدارية ومساعدين له وبتعاون الجميع ، منوهاً بجهود معالي وزير النقل المهندس سليمان الحمدان في ذلك ، ودعمه للفريق العامل في هذا المطار.

وأشار سمو الأمير فيصل بن مشعل إلى أنه هناك 13 شركة طيران في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم ، مظهراً استعداد المطار لاستقبال أكثر من ذلك مما هو موجود من شركات الطيران ، وأن المسؤولين بالمطار بدعم ومساندة الطيران المدني في صدد التوسع في الرحلات الدولية ، عاداً سموه هذا اليوم من الأيام الوطنية التي يفتخر بها الجميع ، وهو ورفع التصنيف لمطار الأمير نايف ليصبح مطاراً دولياً.