تصميم جديد لصفحة تسجيل الدخول في جوجل

متابعات – فجر :

كشفت شركة جوجل، أمس الجمعة، أنها بدأت إعلام المستخدمين عزمها اعتماد تصميم جديد لصفحة تسجيل الدخول لخدماتها المختلفة قريبًا، حيث ستوفر تصميم جديد ينسجم مع صفحة الدخول وإضافة الحسابات على منصة أندرويد.

وبحسب موقع venturebeat الأمريكى، فإن المستخدم سيكون بحاجة لإدخال نفس المعلومات للوصول إلى حساباته المختلفة مثل اسم المستخدم ورقم الهاتف وكلمة المرور، وبعدها رمز التأكيد في حالة تفعيل ميزة “التحقق بخطوتين”.

وبدأت شركة جوجل اعتماد هذه الواجهة بالفعل على منصة أندرويد منذ عدة أشهر، عندما يقوم المستخدم بإضافة حساب جوجل جديد، إلا أنها بدأت مؤخرًا اختبارها على منصة الويب، وفى مختلف المتصفحات لتعتمدها رسميًا خلال الأسابيع المقبلة لكافة المستخدمين.