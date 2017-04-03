«قناع» أوباميانج قد يكلفه غرامة مالية

متابعات – فجر :

يمكن أن يواجه إيمريك أوباميانج، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إجراءات تأديبية من ناديه بعدما ارتدى قناعا خلال احتفاله بهدف فيما اعتبر بمثابة حيلة للدعاية للشركة التي ترعاه.

وذكرت تقارير نشرتها وسائل الاعلام الألمانية إن المهاجم قد يتعرض لغرامة مالية من قبل نادي دورتموند.

وتلقى أوباميانج البطاقة الصفراء خلال احتفاله بالهدف الذي أحرزه في مرمى شالكه في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي وانتهت بالتعادل 1 / 1، ولن يواجه أي عقوبات أخرى من جانب الاتحاد الألماني لكرة القدم، وفقا لما قاله المتحدث الرسمي اليوم الاثنين.

وارتدى أوباميانج قناع “الجلاد المقنع” على وجهه فيما يرى إنه حيلة للدعاية لشركة “نايكي” الخاصة التي ترعاه، وأنكر اللاعب بعدها أن يكون لها أي صلة بالشركة الراعية.