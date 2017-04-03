“داعش” ينشر الرعب في الموصل بإعدام أئمة المساجد

متابعات – فجر :

أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية الأحد أن صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر موجود في العراق في زيارة رسمية، وقال المسؤول إن كوشنر يزور العراق برفقة الجنرال جو دانفورد رئيس أركان الجيوش الأميركية المشتركة.

ورفض المسؤول كشف ماذا سيفعل كوشنر في العراق، خلال أول زيارة له للعراق منذ توليه عدة مسؤوليات تتعلق بالسياسية الخارجية في ظل رئاسة ترامب.

وتأتي الزيارة الرسمية وسط جهود متزايدة من جانب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم قوات الحكومة العراقية لاستعادة مدينة الموصل من أيدي تنظيم داعش.

ميدانياً، قتل مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي إمام وخطيب أحد مساجد الجانب الأيمن في الموصل لرفضه إصدار أحكام بالإعدام، حسبما ذكر مصدر أمس.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن المصدر القول إن عصابات داعش قتلت إمام وخطيب أحد مساجد الجانب الأيمن في منطقة حاوي الكنيسة رمياً بالرصاص أمام الأهالي، بعد رفضه إصدار حكم إعدام بحق مجموعة من الأشخاص الذين رفضوا المساهمة في تنفيذ عمليات انغماسية وانتحارية ضد القوات الأمنية في المنطقة.

وقال إن الإمام رفض إصدار الحكم وأكد أن مثل هذه الأحكام ينبغي أن تصدر عن قاض، وأن تنفذها جهات مختصة.

ولفت المصدر إلى أن هذه الخطوة تأتي من قبل تلك العصابات لترهيب الأهالي وتخويفهم من أجل الانصياع لأوامر من أجل تنفيذ أعمالهم الإرهابية.

وتخوض القوات العراقية المشتركة عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على الساحل الأيمن في مدينة الموصل من تنظيم داعش، بعد إعلان تحرير الساحل الأيسر أواخر شهر يناير.

وعلقت القوات العراقية عملها في الموصل الأحد حيث دخلت المعركة إلى مناطق مكتظة بالسكان في المدينة القديمة وأصبحت الخسائر في صفوف المدنيين متوقعة بشكل أكبر.

وأشار الجيش العراقي إلى تدمير معمل لتفخيخ السيارات وصناعة العبوات الناسفة في قضاء تلعفر شمال غرب الموصل.

فيما أعلن عن مقتل 40 داعشياً بينهم أحد قادة التنظيم الإرهابي بغارات شنتها طائرات حربية عراقية استهدفت معسكراً في منطقة الجزيرة التابعة لقضاء سامراء شمال العاصمة بغداد.

وأسفر انفجار عبوتين ناسفتين أمس عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في حادثين منفصلين جنوبي بغداد، وفق ما ذكر مصدر أمني.

وهز انفجار آخر بسيارة مفخخة “يعتقد أنه انتحاري” مدخل مدينة الفلوجة الغربي صباح أمس. وأفادت مصادر أمنية أن الانفجار الذي وقع وسط نقطة تفتيش أمنية تسبب بسقوط عدد غير محدد من الضحايا، فيما طوقت قوات الأمن مكانه، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المستشفى.