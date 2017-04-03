رئيسة وزراء بريطانيا: المملكة حليف مهم في مكافحة الإرهاب

واس – فجر :

أكدت دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أهمية المملكة العربية السعودية كحليف مهم في مكافحة الإرهاب وكذلك في المجال الاقتصادي.

وأوضح مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية، في بيان له ، أن الزيارة التي ستقوم بها دولة رئيسة وزراء بريطانيا للمملكة العربية السعودية غدا تأتي لتؤكد مكانة المملكة كحليف قريب ومهم، وأن بريطانيا ستواصل التعاون الوثيق معها في عدد من المجالات، خصوصا في مكافحة الإرهاب، حيث التعاون البريطاني – السعودي في هذا المجال حيوي جدا.

وأكدت ماي أن معالجة التهديدات التي تواجهها بلادها بسبب الإرهاب وعدم الاستقرار الجيوسياسي تتطلب من الجميع التصدي لها من مصدرها ، مشيرة إلى أن المعلومات التي تلقتها بلادها من المملكة العربية السعودية في الماضي أنقذت حياة مئات الناس في المملكة المتحدة.

وتطرق البيان للتعاون التجاري بين البلدين مشيرا إلى أن ماي ستبحث سبل توطيد الروابط القوية جدا القائمة أصلا بين البلدين، حيث تعد المملكة حاليا أكبر شريك للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط.

وبين البيان أنه في عام 2015م بلغت قيمة الصادرات من السلع البريطانية إلى المملكة 4.67 مليار جنيه إسترليني، بينما بلغت الصادرات من الخدمات 1.9 مليار جنيه.

وقالت ماي “إن هناك الكثير مما يمكننا عمله معا في المجال التجاري، حيث هناك فرص هائلة تسهم من خلالها الاستثمارات السعودية في تقوية الاقتصاد البريطاني”.