إصابة نوير قد تبعده عن الكلاسيكو الألماني ومباراة الريال

متابعات-فجر:

استبعدت تقارير صحفية ألمانية، إمكانية لحاق مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ بمواجهة الكلاسيكو الألماني أمام بوروسيا دورتموند، التي ستجمع الفريقين السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 28 من البوندسليجا.

وخضع نوير (31 عاما) لعملية جراحية بسبب إصابة في أصابع القدم، الجمعة الماضي، وذكر النادي وقتها أنه سيغيب عن مباراتي أوجسبورج، وهوفنهايم فقط، على أن يعود أمام دورتموند.

وقال موقع “سبورت 1” الألماني: “فرصة نوير في اللحاق بمواجهة دورتموند ضئيلة للغاية، بعد أن شوهد الحارس وهو يضع ضمادات على ساقه ويسير بالعكازات”.

وأضاف: “منذ ذلك الحين، بات السؤال ملحًا عن مدى إصابة نوير وقدرته على اللحاق بمباراتي دورتموند (البوندسليجا) وريال مدريد (ربع نهائي دوري أبطال أوروبا)، وهو الشيء الأهم”.

يذكر أن سفين أولريتش، حارس بايرن الثاني، الذي لعب أمام أوجسبورج، قد أكد جاهزية مانويل لمباراة دورتموند قائلاً: “ما أعرفه في هذه اللحظة بأن مانويل نوير سيلعب ضد دورتموند”.