روسيا:انفجار داخل محطة مترو في مدينة سان بطرسبرغ

متابعات-فجر:

أعلنت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، إن انفجارا وقع في محطة مترو في مدينة سان بطرسبرغ بروسيا.

كما ترددت أنباء عن سقوط ضحايا من جراء الانفجار، وقامت السلطات الروسية بإغلاق ثلاثة محطات لمترو الأنفاق في سان بطرسبرغ.