إصابة موظف سعودي إثر إطلاق نار في احد المكاتب الإدارية بمستشفى الملك خالد الجامعي

متابعات-فجر:

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في عصر يوم أمس الأحد، تبلغ مركز شرطة الدرعية عن وقوع حادثة إطلاق نار في أحد المكاتب الإدارية بمستشفى الملك خالد الجامعي نتج عنه إصابة موظف سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر – حالته مستقره و لله الحمد –

إثر ذلك قامت الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة بالانتقال الفوري لموقع الحادث وباشرت إجراءات الضبط الجنائي

حيث تم ضبط الجاني ( سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر / يعمل موظف إداري في نفس المستشفى )

وبحوزته سلاح ناري ( مسدس ) غير مرخص بداخله طلقتين حيّه ، وبمعاينة مسرح الحادث من قبل المختصين عثر على اظرف فارغه ومقذوف ناري تعود للسلاح المضبوط ،

وبسماع أقوال الجاني مبدئيا أقر بقيامه بإطلاق النار على المجني عليه لخلاف سابق بينهما .

تم التحفظ على الجاني وتحريز المضبوطات وأشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص .