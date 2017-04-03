الجوازات: المرافقون في جواز سفر واحد لن يتمكنوا من السفر بدون صاحب الجواز

متابعات-فجر:

أوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية العامة للجوازات العقيد محمد بن عبدالعزيز السعد أنه تسهيلاً لإنهاء إجراءات سفر المواطنين إلى الدول التي يرغبون في السفر إليها بموجب جواز السفر ولتفادي العوائق التي قد تعترضهم فيما لو كان هناك مرافقون يحملون جواز سفر واحد ، وحتى لا يتم تأخير سفر جميع أفراد الأسرة عند فقدان جواز السفر لا سمح الله خارج المملكة ، وحيث أن عدداً من الدول لا تسمح بإصدار تأشيرات دخول إليها إلا لمن يحمل جواز سفر مستقل ، وعليه فإن المرافقين في جواز سفر واحد لن يتمكنوا من السفر بدون صاحب الجواز ، كما أنه لا يمكن إضافة المرافقين في جواز السفر السعودي عند إصداره أو تجديده ، مؤكداً على ضرورة إصدار جواز سفر مستقل لكل من يرغب الإصدار أو التجديد حرصاً على مصلحة الراغبين في السفر وتفادياً لمراجعة من لديهم مرافقون في جوازات سفرهم الجديدة لإدارات الجوازات بغرض طلب فصل المرافقين وإصدار جوازات سفر مستقلة قبل موعد السفر بوقت قصير .

العقيد السعد أشار إلى أن حملات الجوازات التوعوية تحث جميع المواطنين على إصدار جوازات سفر مستقلة للمواطنين ومرافقيهم وذلك لضمان حقوقهم وتسهيل إجراءات سفرهم.

وحث العقيد السعد جميع المواطنين الراغبين في السفر لخارج المملكة على التأكد من صلاحية جواز السفر السعودي قبل المغادرة ومعرفة المدة المتبقية في جوازاتهم والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم ولمرافقيهم قبل موعد السفر بوقت كاف، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز في حالة السفر إلى الدول العربية هو ثلاثة أشهر بينما لا يقل عن ستة أشهر في حالة السفر إلى الدول الأخرى.

كما أوضح السعد أن تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) والهوية الوطنية شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر السعودي لمن بلغ عمره ١٥ سنة فما فوق، وأن سجل الأسرة ( بطاقة العائلة ) وثيقة لا تسمح لحاملها من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي ويجب حمل الهوية الوطنية أو جواز السفر السعودي بالنسبة للتابعين ممن أعمارهم أقل من ١٥ سنة عند السفر إلى تلك الدول ، مؤكداً على جميع المواطنين باستبدال الهويات الوطنية القديمة أو التي تكون معالمها غير واضحة تفادياً لإعادتهم من المنافذ الدولية.

ودعا العقيد محمد السعد المواطنين الراغبين في إصدار أو تجديد جوازات سفرهم الاستفادة من خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية ” أبشر ” ومن خلالها يتمكن المواطن من إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي لكل من يحمل هوية وطنية، وأنه من خلال زيارة موقع المديرية العامة للجوازات الإلكتروني www.gdp.gov.sa يمكن الاطلاع على جميع الإجراءات المطلوبة والخدمات التي تقدمها الجوازات للمواطنين.