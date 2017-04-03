كولومبيا:وصول عدد ضحايا انزلاق التربة إلى 254 قتيلا

متابعات-فجر:

قال الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، اليوم الاثنين، أن حصيلة كارثة انزلاق التربة التي شهدتها مدينة موكوا في جنوب كولومبيا ونجمت عن أمطار غزيرة ارتفعت إلى 254 قتيلا من بينهم 43 طفلا، محذرا من أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وتوجه الرئيس الكولومبي إلى المدينة المنكوبة للإشراف شخصيا على عمليات

الإنقاذ التي يشارك فيها أكثر من ألف عنصر إسعاف يسابقون الزمن للعثور على ناجين محتملين.

وتم إرسال أكثر من سبعة أطنان من المواد الطبية وإمدادات المياه والكهرباء إلى موكوا.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع 234 شخصا بسبب هذه الانهيارات والفيضانات التي حدثت ليلا جراء ارتفاع منسوب نهر موكوا وروافده الثلاثة، بحيث غمرت المياه المدينة البالغ تعداد سكانها حوالي 40 الف نسمة.

وطمرت أحياء كاملة تحت الطين بسبب هذه الانهيارات الأرضية التي تسببت أيضا

في انهيار عدد من الجسور وتدمير البنية الاساسية وتقطع السبل بمئات الاشخاص.

وكان انهيار أرضي وقع سنة 2015 قد أسفر عن مقتل ما يقرب من 80 شخصا في سالغار، بإقليم أنتيوكيا. وتنهمر أمطار غزيرة ناجمة عن ظاهرة “إلنينيو” المناخية منذ عدة أسابيع على منطقة الأنديز في شمال غرب أمريكا اللاتينية، وتسببت في فيضانات في البيرو حيث أوقعت أزيد من مائة قتيل وأكثر من 900 ألف منكوب،

وفي الإكوادور حيث خلفت 21 قتيلا و1280 منكوبا.