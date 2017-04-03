البيئة تدعو ملاك مشروعات الثروة الحيوانية لاستكمال تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري

واس-فجر:

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جميع ملاك مشروعات الثروة الحيوانية بضرورة سرعة استكمال الترخيص الخاصة بمزاولة المهن للأطباء والمساعدين للبيطريين لديهم ،وذلك نظراً لقرب انتهاء المهلة التصحيحية لمشروعات الثروة الحيوانية ” دواجن- حيوانات كبيرة “.

وأفادت الوزارة، أنه لم يبق سوى موعدين لإجراء الاختبارات، الاول يوم الأثنين 13 / 7 / 1438 هـ ،والثاني يوم الأثنين 27 / 7 / 1438 هـ .

وبينت أن مشروعات الثروة الحيوانية غير الملتزمة ستكون عرضة للعقوبات المقررة بنظام مزاولة المهن الطبية البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

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