الريال قد يعاني في دربي مدريد

متابعات-فجر:

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد مهدد بفقدان خدمات نجميه كريستيانو رونالدو وداني كارفاخال، في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، التي ستجمعهما، السبت المقبل، على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة الـ31 من الليجا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على ليجانيس، الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر الليجا، قبل أن يواجه الأتلتي يوم السبت.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “كارفاخال وكريستيانو رونالدو سيلعبان أمام ليجانيس، فهما لم يحصلا على بطاقات صفراء في مباراة أمس أمام ديبورتيفو ألافيس”.

وأضافت الصحيفة: “لذلك سيكون رونالدو وكارفاخال متاحين في قائمة زين الدين زيدان، لمباراة الأربعاء”.

وتابعت: “لكن على الثنائي أن يكون حذرا خلال مباراة ليجانيس، فأي خطأ منهما قد يكلفهما الغياب عن الديربي المنتظر يوم السبت المقبل في سانتياجو بيرنابيو”.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني، برصيد 68 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني، ولا يزال للفريق الملكي مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو.