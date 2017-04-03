ساوند كلاود تقوم بدعم كروم كاست على الآيفون

متابعات-فجر:

قامت خدمة ساوند كلاود بدعم كروم كاست للايفون ، وقد وصل الدعم مع تحديث التطبيق بحيث يمكن الآن تشغيل ساوند كلاود على آيفون وبث الأغاني ليتم الإستماع إليها من شاشة التلفاز الكبيرة.

وتوفر ساوند كلاود هذا الدعم على هواتف أندرويد منذ زمن بعيد، وتتكامل الخدمة الصوتية مع سماعات سونوس، لكنها كانت تفتقر لدعم آيفون مع كروم كاست. كما فعلت ميزة التشغيل التشاركي بحيث يمكن لعدة مستخدمين التحكم بالأغنية التي يتم تشغيلها الآن، وكل هذا متاح لمشتركي خدمتها المدفوعة ساوند كلاود غو بلس.

الجدير بالذكر أن ساوند كلاود تعاني من مشاكل مالية حيث اضطرت الشركة مؤخراً لإقتراض المال وأطلقت خدمة مدفوعة جديدة Soundcloud Go برسوم اشتراك 5 دولار بالإضافة لخدمتها المدفوعة السابقة برسوم 10 دولار في محاولة لجذب المزيد من المشتركين إليها مقارنة بالمنافسين مثل سبوتيفاي و آبل وباندورا.