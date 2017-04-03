وزارة العمل تعقد ورشة بعنوان “الخارطة الاستراتيجية لوكالة الشؤون الدولية”

متابعات-فجر:

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة الشؤون الدولية ورشة عمل بعنوان: (الخارطة الاستراتيجية لوكالة الشؤون الدولية)، وذلك لرسم استراتيجية الوكالة، التي تهدف لرفع الامتثال بالمعايير الدولية، والاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجال العمل والتنمية، ورفع كفاءة وفاعلية مشاركة الوزارة في المنظمات والمؤتمرات الدولية، وبناء تحسين علاقات الوزارة الدولية، من خلال تطوير عمليات إدارة المنظمات الدولية، وتطوير عمليات إدارة العلاقات الثنائية.

واختتمت الورشة بعرض مؤشرات أداء الوكالة التي شملت تفعيل دور الوزارة، ورفع فاعلية مشاركتها في المؤتمرات الدولية، وتمثيلها في المنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، ومجموعة دول العشرين، لتعزيز علاقة الوزارة مع نظيراتها من الدول الأخرى، وتبادل الخبرات، والاستفادة من تجاربهم.

من جهته، أكد وكيل الشؤون العمالية الأستاذ زياد الصايغ، أن الأهداف لن تكون متحققة إذا لم يكن هناك مؤشرات لقياس الأداء على مستوى العمل والأفراد، واعتبرها أساساً لتوضيح جهد كل من يعمل بالوكالة، مبينا أن الوكالة الدولية من الوكالات التي أنهت قياس مؤشرات الأداء بنجاح.