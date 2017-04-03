دي خيا يقترب من الإنضمام إلى صفوف ريال مدريد

متابعات-فجر:

اتخذت إدارة ريال مدريد الإسباني قرارها النهائي فيما يخص صفقات الموسم المقبل، حيث ستتعاقد مع ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وإيدين هازارد مهاجم تشيلسي حسب أقوال صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

ريال مدريد يريد التعاقد مع حارس مرمى جديد في ظل انخفاض مستوى كيلور نافاس، ويرى في دي خيا الرجل المناسب لقيادة الخط الخلفي للفريق في الموسم المقبلة.

وغض ريال مدريد النظر عن صفقة تيبو كورتوا بسبب شعور فلورنتينو بيريز بالمسؤولية اتجاه دي خيا الذي فشلت صفقة انتقاله إلى النادي في اللحظات الأخيرة في صيف 2015.

ويتمسك ريال مدريد أيضاً بخيار التعاقد مع إيدين هازارد حيث يبدي استعداده لدفع 100 مليون جنيه استرليني لحسم الصفقة، وربما يدخل ألفارو موراتا كجزء من الاتفاق في ظل رغبة أنطونيو كونتي بالتعاقد معه.