بلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة تمنع حجز المواقف الخاصة أمام الفنادق والعمائر السكنية

متابعات _فجر

أزالت بلدية العزيزية الفرعية بالعاصمة المقدسة اليوم أكثر من 80 حاجزاً حديدياً وسلاسل وكتل أسمنتية يتم بها حجز مواقف للسيارات بطريقة عشوائية أمام الفنادق والعمائر السكنية وإشغال المواقع العامة بصورة غير نظامية كما أزالت تعدياً على شارع فرعي مجاور لأحد العمائر السكنية .

وأوضح رئيس بلدية العزيزية المهندس غازي بن عبدالخالق الحربي، أن البلدية تقوم بحملات مستمرة في شوارع وأحياء المنطقة في إطار خطة الأمانة الهادفة إلى تكثيف وجود مفتشيها بالأماكن والميادين الرئيسية لتحقيق الرقابة الفعَّالة والحد من هذه الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكل خدشا للمنظر العام ، مبيناً أن هناك تنسيق فعال مع إدارة المرور بالعاصمة المقدسة و إدارة النظافة وجميع الأقسام ذات الاختصاص بالبلدية لتنفيذ هذه الحملات بصورة مستمرة .

من جانبه بين مدير إدارة الخدمات ببلدية العزيزية الفرعية خليل بن ذيب الروقي،أن الحملة الميدانية شملت الأسواق التجارية والمحلات الغذائية ، والباعة الجائلين ، حيث صادرت البلدية (17000) ألف من الملابس والخردوات و(750) كيلو جراماً من المواد الغذائية ، وعمدت البلدية إلى تكثيف الرقابة في هذه الأيام التي تشهد فيها الأسواق إقبالا من المعتمرين .