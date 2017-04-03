الأرصاد :رياح سطحية مثيرة للاتربة والغبار على معظم مناطق المملكة

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الشرقية، الرياض، القصيم تمتد إلى منطقة المدينة المنورة) ومن ثم تؤثر على وادي الدواسر إلى منطقة نجران حيث يتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 50كم/ساعة قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية خاصةً على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية منها .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج،بينما تكون على الخليج العربي، شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.