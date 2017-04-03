مؤتمر دولي عن التخصصات الصحية في الرياض

واس_فجر

يرعى وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة خلال الفترة من 12 وحتى 13 أبريل الجاري، المؤتمر الدولي العلمي الثالث للهيئة السعودية للتخصصات الصحية, بمشاركة عدد من المتحدثين الدوليين والمحليين من البارزين في مجال التعليم الطبي والتدريب المهني, وذلك في فندق الفيصلية بالرياض.

ودعا المتحدث الرسمي باسم “الهيئة” عبدالله الزهيان، المعنيين والمهتمين بالمؤتمر إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، مشيراً إلى أن النسخة الثالثة من المؤتمر تأتي امتداداً للنجاحات التي حققها في النسختين الماضيتين، حيث تسعى “الهيئة” عبر المؤتمر إلى خدمة التدريب والمتدربين، من خلال اطلاعهم على آخر المستجدات فيما يخص التخصصات الصحية المختلفة، خصوصاً في مجال التعليم الطبي.

وأوضح أن المؤتمر يتزامن مع بدء “الهيئة” العمل بخطتها الاستراتيجية الهادفة إلى حماية وتعزيز الصحة في المملكة من خلال الكفاءات الصحية المؤهلة على أعلى المعايير وأفضل الممارسات، وتعتمد على عدد من المحاور في سبيل تحقيق طموحات الممارسين الصحيين ومواكبة حاجاتهم المهنية وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية .

ولفت الزهيان إلى أن المؤتمر سيكون منصة مهمة لتبادل المعلومات الصحية وآخر التطورات إلى جانب دعم مجالات التدريب والاستفادة من الفرص، والتعريف برؤية الهيئة تجاه القطاع الصحي وآلياتها في الارتقاء بالعمل لخدمة الممارسين الصحيين، مبيناً أن عدد الساعات التي اعتمدتها “الهيئة” للمؤتمر تبلغ 21 ساعة تعليم طبي مستمر.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم “الهيئة”, أن النسخة الثالثة من المؤتمر ستشهد إضافات جديدة أبرزها فقرة “ستاند أب ميديكس” التي تعنى بالأفكار الخلاقة للتعليم الطبي وتعزيز الصحة في المجتمع، وسيخصص لكل مشارك مدة زمنية لا تتجاوز العشر دقائق لعرض الأفكار، وسيمنح المتميزين في الفقرة جوائز قيمة.