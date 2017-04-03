الأمير سلطان بن سلمان يزور مهرجان “الأحساء المبدعة” للحرف اليدوية

متابعات _فجر

زار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمس, مهرجان “الأحساء المبدعة” للحرف اليدوية والفنون الشعبية، الذي تنظمه أمانة الأحساء بالشراكة مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء.

وكان في استقبال سموه أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، والمشرف العام على مركز التراث العمراني بالهيئة الدكتور مشاري النعيم, ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء خالد الفريدة.

وفي تصريح بعد الزيارة كشف الأمير سلطان بن سلمان عن قرب إطلاق شركة للحرف اليدوية التي تعد إحدى الشركات المنبثقة عن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري بالمملكة الذي تنفذه الهيئة، معلناً سموه عن قرب الإعلان عن صدور قرار إنشاء جمعية للحرفيين قريباً.

وقال سموه: “أدعو أهالي الأحساء جميعاً إلى النظر في موضوع تسجيل الأحساء في اليونيسكو كبداية، وأن هذا المشروع ليس للأمانة وليس للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ولا لجهات حكومية وإنما لجميع مواطني الأحساء، وهذا إذا تم بخير سيكون اعتراف دولي بالقيمة الثقافية الكبيرة للأحساء، ونحن نعرفها ونعترف بها، إلا أن تسجيلها دولياً مهم لنا جميعاً وهو وفاء للأحساء وليس طلب على المستوى اليونيسكو وهو وفاء لأهالي الأحساء الذين حافظوا على تراثهم والمطلوب منا جميعاً أن نأخذ هذا التراث لمستقبلنا”.

وفي معرض إجابته عن سؤال حول تقديم ملف الأحساء لليونيسكو أجاب سمو الأمير سلطان بن سلمان: “ملف الأحساء قُدم لليونيسكو، والحمد لله أنه تم قبوله من ناحية اكتماله، وهذا يعود بفضل الله إلى الفريق المميز المشترك بين الهيئة والأمانة والمحافظة وأهالي الأحساء ومثقفيها، وستقام في 12 أبريل الجاري، ورشة عمل كبيرة تتعلق بالانضمام لليونيسكو وأهالي الأحساء مدعوون لها، ونريد جميع أهالي الأحساء أن يملكوا هذا المشروع الذي سيكون تحت مظلته مشاريع كثيرة قادمة لتطوير الأحساء وتطوير مساراتها والمحافظة عليها”..

وتابع سموه: “لدينا برنامج الحرف والصناعات اليدوية “بارع” الذي تعمل من خلاله إلى نقل الحرفيين إلى التميز وإلى الاستثمار، وأصبح لدينا في المملكة برنامج مشترك مع أرامكو وشركة توتال بـحوالي 375 مليون ريال تم من خلاله أقرض حوالي 28-30 شركة جديدة”.

وختم سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز تصريحه قائلاً: الأحساء أمامها فرصة تاريخية وقريبة من الرياض التي تمثل سوق ضخم لأهالي الأحساء، ونتوقع أن يتقدم أهالي الأحساء لإقامة مشروعات ليس فقط فنادق ولكن مشاريع سياحية متكاملة، الأحساء منتجعاتها في النخيل والهيئة جاهزة لتمويل المنتجعات في المزارع التي لا تتعدى أكثر من 10% تقريباً مع التصميم المعماري”.

وكان سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, قد تجول على أركان المهرجان واستمع إلى شرح من أمين الأحساء المهندس عادل الملحم عن المهرجان وأركانه.