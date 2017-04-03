مقتل ثلاثة وإصابة خمسة جراء انفجار وحريق بمصنع شرق الصين

متابعات _فجر

لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار وحريق بمصنع في شرق الصين، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” صباح اليوم.

وأوضحت الوكالة، أن الحريق استمر قرابة ثلاث ساعات واندلع عقب انفجار مساء أمس في مستودع بمصنع تابع لشركة “وانهوا” النفطية في مدينة أنشينج بإقليم أنهوي.

وتمكن عمال الإنقاذ من إنقاذ المصابين الثلاثة. وكان الأشخاص الخمسة الذين لقوا حتفهم قد علقوا داخل المصنع.

وتأتي تلك الأنباء بعد يوم من تقرير لـ “شينخوا” أفاد بأن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في منزل شمال الصين في إقليم شانشي بعد انفجار ليل السبت يقال إنه مرتبط بمتفجرات مخزنة بشكل غير قانوني.