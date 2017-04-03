نصائح وإرشادات طبية لعلاج “الصداع المستمر”

متابعات-فجر :

يعاني غالبيّة الناس على فترات بصداعٍ متقطّع أو مستمر في منطقة الرأس، منه ما يصيب مقدّمة الرأس “الجبهة” ومنه مايؤثّر على مؤخّرته، كذلك هناك الصداع النصفي الذي يصيب جانباً من الرأس دون الآخر . وقد يكون الصداع عارضاً عابراً يزول بسرعة مع أخذ قسط من الراحة أو النوم أو مسكنات خفيفة، ومنه ما يصاحب الشخص لأيامٍ أو أسابيع بشكل مستمر دون انقطاع أو يأتي على شكل نوبات يومية في ساعات محددة من النهار أو الليل. ويعرف الصداع بأنه ألم أو وجع يصيب عظام الرأس أو فروته أو الرّقبة أسفله، وأسبابه متنوّعة، وهو ليس مرض وإنّما إشارة إلى وجود خلل داخلي أو إجهاد أصاب الأعضاء الحيويذة في الجسم، ويمكن للشّخص التخلّص من بعض آلام الرأس إذا غيّر نمط حياته اليومية أو أخذ قسطاً من الراحة أو تمارين الاسترخاء. ولعلّ الصداع هو أكثر الآلام شيوعاً ويدلّ على عدد لا محدود من الأمراض والمشكال الصحيّة والنفسية وذلك يعود لاحتواء الرأس على أهمّ المناطق الحساسة في الجسم كالدماغ والجمجمة والأذنين والعينين والجيوب والشرايين، وبعض الغدد الرئيسيّة في الجسم . أسباب الصداع المستمر فقر الدم ” الأنيميا” : حيث إنّ نقص المعادن والفيتامينات بشكل كبير في الجسم يقلّل من إيصال الغذاء والطاقة والأكسجين للخلايا ممّا يسبب الصداع . مرض الصداع النصفي: حيث إنّ صداع الشقيقة مرض يحدث على شكل نوبات من الألم التي تصيب جانباً من الرأس وتصاحبه عوارض أخرى؛ كالقيء وضعف البصر والحساسيّة من الضوء . الإجهاد: كالقيام بمجهود بدني كبير، والعمل لساعات طويلة أو الدراسة لمدّة ساعات الخ. الضغوطات النفسيّة: حيث إنّ التوترات والتعرض للمشكلات والصدمات والعصبيّة تضغط على الشرايين والأعصاب داخل الرأس محدثةً ألماً شديداً . ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم أو نسبة السكر في الدم . جفاف الجسم: حيث إنّ الصيام أو قلّة شرب السوائل تؤدّي إلى حدوث الجفاف ممّا يسبّب الصداع المؤقت . الجيوب الأنفيّة: قد تسبّب صداعاً متقطّعاً إذا كان هناك التهاب في الجيوب الأنفية . ضعف البصر وعدم ارتداء النظارات الطبية يؤدّي إلى إجهاد كبير في العصب البصري في الرأس ويتسبّب بالصداع . مشاكل في الجهاز الهضمي كالإصابة بالإمساك . وجود أورام داخلية في المخ: وهنا يكون الألم شديداً ومستمراً يصاحبه في العادة قيء وألم لا يطاق في الصباح الباكر . صداع الروماتيزم: حيث إنّ التهاب المفاصل قد يتسبّب بصداع في الرأس مع آلام في منطقتي الرقبة.

علاج الصداع الشديد استخدام زيت النعناع عن طريق وضع القليل منه على الجبهة أو عن طريق وضع كمّادات ثلجيّة من زيت النعناع، وهو يعمل على اختراق الجلد وتخفيف الألم، وينصح بوضعه مرّتين في اليوم مرّةً عند الاستيقاظ من النوم ومرّةً قبل النوم. الحصول على قسط كافٍ من النوم والاسترخاء.

تجنّب تناول كميّات مفرطة من الكافيين خاصة قبل النوم؛ لأنّها تسبّب التوتر والصداع بعد الاستيقاظ من النوم. ممارسة التمارين الرياضيّة الخفيفة التي تعمل على توسعة الأوعية الدموية فتساعد على سريان الدم بشكلٍ صحيح وطبيعيّ؛ كممارسة المشي أو السباحة. استخدام كمّادات من الثلج على مكان الألم، والجلوس في مكانٍ هادئ ومعتم. غلي قشور الليمون وشربها أو شرب عصير الليمون. استخدام الزّنجبيل الجاف أو الطازج. تناول ملعقة كبيرة من عسل النّحل الأصلي؛ فهو يخفي الصداع بعد نصف ساعة. استخدام بخار الماء مع الخل، ويستنشق المريض البخار الناتج حتّى يخفّ الصداع تدريجياً.