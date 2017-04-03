“أنغيلا ميركل” : على اللاجئين احترام القيم والقوانين الألمانية

متابعات-فجر :

طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي تسعى للفوز بولاية رابعة، اللاجئين في بلادها باحترام قيم التسامح والانفتاح والحرية الدينية.

وفي سؤال طرحه صحفي سوري جاء إلى ألمانيا عام 2015، خلال مقابلة أجراها معها: “ماذا تتوقع ألمانيا من اللاجئين؟” أجابت ميركل: “نتوقع من الأشخاص الذين يأتون إلينا الالتزام بقوانيننا”، مضيفة أنه من الضروري أن يحترم الوافدون الجدد ويتفهمون القيم الليبرالية لألمانيا الحديثة مثل التسامح والانفتاح والحرية الدينية وحرية الرأي.

من جهة أخرى دعت المستشارة الألمانية، مواطنيها إلى أن يكونوا منفتحين، قائلة: “نعرف أمورا محدودة للغاية عن سوريا.. نعرف أمورا محدودة جدا عن العراق أو الدول الأفريقية. علينا أن نعتبر ذلك فرصة كي نعرف أكثر وتكون خبراتنا أكبر.”