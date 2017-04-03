قائمة بأفضل 5 برامج مجانية لاستعادة الملفات المحذوفة على حسابك الشخصي

متابعات-فجر :

الاعتماد على أحد برامج استعادة الملفات يُعد الطريقة الأسهل والأكثر شيوعاً لاسترجاع الملفات المحذوفة من أجهزة المستخدمين.

وفي الحقيقة فإن هناك مجموعة كبيرة من البرامج المتخصصة في استعادة الملفات المحذوفة منها المدفوع والمجاني، وإن كنت ترغب باستعادة ملفاتك المحذوفة من الحاسب دون دفع تكاليف إضافية فإليك قائمة بأبرز 5 برامج مجانية لاستعادة الملفات المحذوفة.

برنامج Recuva

التوافق: ويندوز 10، ويندوز 8، ويندوز 8.1، ويندوز 7 والإصدارات الأقدم

برنامج Recuva يُعتبر أحد أفضل البرامج المجانية المتخصصة في استرجاع الملفات المحذوفة إن لم يكن أفضلها على الإطلاق.

فالبرنامج يمتاز بسهولة تامة في الاستخدام مع توفيره لمزايا منوعة من بينها إمكانية استرجاع الملفات من الأقراص الصلبة ومحركات الأقراص الخارجية وكذلك بطاقات الذاكرة.

البرنامج يتيح لك تحديد نوعية الملفات التي تريد استعادتها كالصور والفيديو والملفات المضغوطة وغيرها، وكذلك يتيح استعادة البيانات عبر اختيار موقع معين داخل القرص الصلب أو إجراء فحص كامل للقرص.

برنامج puran File Recovery

التوافق: ويندوز 10، ويندوز 8، ويندوز 7 والإصدارات الأقدم

من الخيارات القوية المجانية لاستعادة الملفات المحذوفة هو برنامج Puran File Recovery الذي يتميز بخيارات متقدمة إضافية عند العمل على استعادة الملفات هذا بخلاف قدرته على الوصول لملفات محذوفة إضافية مقارنة ببعض البرامج الأخرى.

برنامج Disk Drill

التوافق: ويندوز 10، ويندوز 7، ويندوز 8، و Mac OS X

لا خلاف على إمكانيات برنامج Disk Drill الضخمة وقدرته على استعادة الملفات بكفاءة عالية، أضف إلى ذلك تصميمه المميز وواجهة الاستخدام المرنة.

مع ذلك فإن النسخة المجانية للبرنامج لا تدعم إمكانية استرجاع الملفات بالكامل حيث تقتصر فقط على 100 ميجابايت، بينما يتطلب الاسترجاع الكامل الانتقال إلى النسخة المدفوعة.

لذلك يُمكنك الاعتماد على الإصدار المجاني في حال رغبتك باسترجاع ملفات هامة وضرورية بأقل من المساحة الكلية المتوفرة في الإصدار المجاني.

برنامج Pandora Recovery

التوافق: ويندوز 10، ويندوز 8، ويندوز 7 والإصدارات الأقدم

Pandora Recovery يعتبر أحد الخيارات الممتازة لاستعادة الملفات المحذوفة، إذ يتميز بقدرته على استعادة الملفات من أي وحدة تخزين يُمكن ربطها مع الحاسب الشخصي الخاص بك أضف إلى ذلك سهولة الاستخدام وتوفيره لخيارات استعادة أكثر عمقاً للبحث عن المزيد من الملفات

برنامج DMDE

.التوافق: ويندوز ولينكس

النسخة المجانية من برنامج DMDE تعتبر أحد الخيارات السريعة والقوية لاستعادة الملفات المحذوفة، فالبرنامج يوفر خيارات واسعة لاستعادة الملفات بما في ذلك قدرته على التعامل مع أقراص بسعة 2 تيرابايت أو أكثر.

وبالطبع فإن النسخة المدفوعة من البرنامج توفر خيارات أكثر تقدماً، لكن ما يميز النسخة المجانية أنها ليست محددة بقدر معين من البيانات.