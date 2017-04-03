“ريال مدريد” يفوز على ديبورتيفو بثلاثية نظيفة ويواصل صدارته للدوري الإسباني

متابعات-فجر :

واصل ريال مدريد صدارته للدوري الاسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه ديبورتيفو الافيس 3-صفر اليوم، في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة، ويبتعد مؤقتا بفارق خمس نقاط عن غريمه ومطارده برشلونة .

ورفع الريال رصيده إلى 68 نقطة في الصدارة، ويملك مباراة مؤجلة مع سيلتا فيجو.. في المقابل، تجمد رصيد ألافيس، الذي تكبد خسارته التاسعة في البطولة هذا الموسم، عند 40 نقطة في المركز العاشر.

انتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف حمل توقيع النجم الفرنسي كريم بنزيمه في الدقيقة31 .. وفي الشوط الثاني، أضاف إيسكو وناتشو فيرنانديز الهدفين الثاني والثالث للريال في الدقيقتين 85 و 88، ليحقق الفريق الملكي انتصاره الرابع على التوالي ويواصل التغريد منفردا في الصدارة.

وفي باقي المباريات فشل اشبيلية في استعادة المركز الثالث بعدما اكتفى بالتعادل سلبا بدون أهداف مع ضيفه سبورتينغ خيخون.. ولم يتمكن أشبيلية من استغلال أي من الفرص العديدة التي أتيحت له في الشوط الأول. واستمر الحال على المنوال نفسه في الشوط الثاني، مع سيطرة صاحب الأرض بنسبة كبيرة على المجريات، فيما سنحت لسبورتينغ خيخون المهدد بالهبوط فرص قليلة للتسجيل.

وهي المباراة الخامسة على التوالي التي يفشل فيها أشبيلية بالفوز. وكان الفريقان تعادلا ذهابا 1-1 .. ورفع التعادل رصيد أشبيلية الى 58 نقطة في المركز الرابع، وبقي متخلفا بفارق الأهداف عن اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث الفائز أمس السبت على مضيفه ملقة 2-صفر.

وحقق فالنسيا فوزا مستحقا 3 / صفر على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا .. وارتفع رصيد فالنسيا بهذا الانتصار إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق ست نقاط أمام ديبورتيفو، صاحب المركز السادس عشر.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء سلتا فيجو مع لاس بالماس.