“أمير الرياض” يفتتح مستشفى “واحة الصحة” التابع لمركز الملك سلمان الاجتماعي

واس-فجر :

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم بزيارة لمركز الملك سلمان الاجتماعي، للاطلاع على خدماته الصحية والاجتماعية والثقافية , كما اشتمل برنامج الزيارة على افتتاح مستشفى واحة الصحة للرعاية الصحية، التابع لمركز الملك سلمان الاجتماعي.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان نائب رئيس مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي , ومعالي رئيس مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي عبد الله العلي النعيم , وأصحاب السعادة أعضاء مجلس إدارة المستشفى ومدير عام المستشفى , وحضر الزيارة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص ، وكبار المسئولين وأعضاء مجلس إدارة المركز ومدير عام المركز رشاد بن سعيد هارون.

وفور وصول سموه قام بافتتاح مستشفى واحة الصحة للرعاية الصحية التابع لمركز الملك سلمان الاجتماعي، ثم قام بجولة على بعض أقسام المستشفى وزار خلالها عدداً من المنومين , داعيا لهم بالشفاء العاجل .

بعدها توجه سمو أمير منطقة الرياض والحضور إلى قاعة الأمير سعود بن عبد الله آل ثنيان الثقافية بالقسم النسائي في مركز الملك سلمان الاجتماعي حيث بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الطالب عبد الرحمن محمد السهلي من منسوبي الجمعية الخيرية لرعاية الايتام ( إنسان) .

ثم قدم معالي الشيخ عبد الله العلي النعيم كلمة ترحيبية بسمو أمير منطقة الرياض والحضور، مبيناً أن زيارة سموه للمركز وافتتاح هذه المنشأة الصحية هو امتداد للرعاية والاهتمام الذي توليه قيادتنا الرشيدة لكل مشروع يعود بالنفع على الوطن والمواطنين، مسلطاً الضوء على رؤية ورسالة المركز ودوره الاجتماعي والصحي والثقافي في منطقة الرياض.

ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً يحكي انجازات المركز منذ تأسيسه قدمته سمو الأميرة المهندسة الجوهرة بنت سعود بن عبد الله بن ثنيان مديرة القسم النسائي بالمركز , ثم قدمت لسموه هدية تذكارية باسم المركز من القسم النسائي.

بعد ذلك تجول سمو أمير منطقة الرياض على مرافق القسم النسائي الرئيسية , تلى ذلك جولة على الساحات والمرافق الخارجية.

عقب ذلك توجه سموه إلى الخيمة الشعبية بالقسم الرجالي حيث اسُتقبل بحفاوة من قبل أعضاء المركز , مثمنين زيارة سموه لهم .

بعدها تسلم سموه الكريم درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من معالي رئيس مجلس الادارة ، من القسم الرجالي بالمركز , ثم تجول سموه وأصحاب السمو والمعالي والسعادة بجولة على مرافق القسم الرجالي .

وسجل سمو أمير منطقة الرياض في سجل الزوار كلمات عن ما شاهده من انجازات وطموحات بمركز الملك سلمان الاجتماعي.