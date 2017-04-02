“القيادة الرشيدة” تبعث برقيات عزاء لرئيس كولومبيا

واس-فجر :

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس خوان مانويل سانتوس رئيس جمهورية كولومبيا إثر الانهيار الأرضي الذي وقع في إقليم بوتومايو في كولومبيا.

وقال الملك المفدى: “علمنا بأسف شديد بنبأ الانهيار الأرضي الذي وقع في إقليم بوتومايو في بلدكم الصديق ،وما نتج عنه من ضحايا ، ونبعث إلى فخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية كولومبيا الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين الشفاء العاجل للمصابين”.

كما وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس خوان مانويل سانتوس رئيس جمهورية كولومبيا إثر الانهيار الأرضي الذي وقع في إقليم بوتومايو في كولومبيا.

وقال سمو ولي العهد: “وردني ببالغ الألم نبأ الانهيار الأرضي الذي وقع في إقليم بوتومايو في بلدكم الصديق، وما نتح عنه من ضحايا، وأعرب لفخامتكم ولشعب جمهورية كولومبيا الصديق ولأسر الضحايا ببالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة”.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس خوان مانويل سانتوس رئيس جمهورية كولومبيا إثر الانهيار الأرضي الذي وقع في إقليم بوتومايو في كولومبيا.

وقال سمو ولي ولي العهد: “تلقيت ببالغ الحزن نبأ الانهيار الأرضي الذي وقع في إقليم بوتومايو في بلدكم الصديق، وما نتح عنه من ضحايا، وإنني إذ أبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية كولومبيا الصديق بأبلغ التعازي، وأصدق المواساة، لأرجو لفخامتكم موفور الصحة والسلامة”.