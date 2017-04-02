“الجيش اليمني” يسيطر على مواقع جديدة للحوثيين في مدينة “ميدي”

متابعات-فجر :

تمكنت قوات الجيش اليمني، أمس الأحد ، من السيطرة على مواقع جديدة لمليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في محافظة “حجة” شمالي البلاد.

وقال بيان أصدرته المنطقة العسكرية الخامسة باليمن إن قوات الجيش بمساندة طيران التحالف العربي شنت هجوما على مواقع لمليشيات الحوثي وصالح في محيط مدينة “ميدي” الحدودية، وتمكنت بعد معارك عنيفة من السيطرة على مواقع “الحوض، وتبة الخنادق، وتبة الحروة” جنوب شرق المدينة، كما سيطرت على عدد من المباني التي كانت المليشيات تتمركز فيها بالاتجاه الغربي، وفرضت حصارا على مواقع هامة في اتجاهات مختلفة.

وأضاف البيان أن العشرات من عناصر المليشيات سقطوا خلال المعارك بين قتيل وجريح، كما تمكنت قوات الجيش من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة وأسر اثنين من عناصر المليشيات .

من جانبها، ذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن طيران التحالف العربي استهدف تعزيزات عسكرية للمليشيات كانت في طريقها إلى جبهات مدينة “ميدي” وتمكن من تدمير ثلاث دوريات كانت محملة بالأسلحة والذخائر.