“برشلونة” يسحق غرناطة برباعية ويواصل مطاردة “ريال مدريد”

متابعات-فجر :

اكتسح برشلونة نظيره غرناطة في اللقاء الذي جمع بين الفريقين من الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني برباعية مقابل هدف وحيد.

افتتح لويس سواريز التسجيل للفريق الكتلوني في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، وتعادل بوجا لغرناطة ف يالدقيقة 50.

ثم انتفض برشلونة ليسجل الهدف الثاني عن طريق الكاسير في الدقيقة 63، قبل أن يضيف ساونير هدفاً بالخطأ في مرماه.

واختتم نيمار رباعية برشلونة في الدقيقة 90 ليواصل البلوغرانا تمركزه في وصافة الدوري برصيد 66 نقطة خلف المتصدر ريال مدريد صاحب الـ68 نقطة.

بينما يحتل غرناطة المركز رقم 19 في سلم التريب برصيد 19 نقطة.