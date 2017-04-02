فعاليات ترفيهية بيوم “اليتيم” بمركز صحي الصحافة

متابعات-فجر :

نظم مركز صحي الصحافة يوم اليتيم بمشاركة دار الحضانة الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ودشن الحفل مشرف القطاح الصحي الشمالي الاستاذ متعب بن زايد بحضور ومسؤول المشاركة المجتمعية بالقطاع الاستاذ عمر الزهراني وعدد من مدراء المراكز الصحية التابعة للقطع الشمالي وشهد يوم اليتم الذي اقيم في خيمة في ساحة المركز الخارجية فعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة كانت محل اعجاب وتقدير الحضور حيث تم الاحتفال بالاطفال بحضور شخصيات كرتونية ثم تم ارتدائهم للبالطو الطبي وفي نهايه الفعاليات تم تكريم المراكز والمنسقين المشاركين في الحفل ثم تم الكشف جميع الاطفال بعيادة الاسنان بالمركز من قبل الطبيبه نادية .

يذكر أن مركز صحي الصحافة سباق لاقامة مثل هذه الفعاليات والأنشطة وتفعيل برنامج المشاركة المجتمعية التي تستهدف معظم شرائح المجتمع.