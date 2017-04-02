“حرس الحدود” بمنطقة جازان يحبط تهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر

متابعات-فجر :
تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي أنه تم رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان وقد تم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف بكل حزم وقوة مما نتج عنه القبض على خمسة عشر شخصاً من الجنسية الأثيوبية وأربعة أشخاص من الجنسية اليمنية.
وأضاف الحربي أن مجموع ما قبض عليه (٣٨٩,٣)ثلاثمائة وتسعة وثمانون كيلوجرام وثلاث جرامات من الحشيش المخدر، كما تم المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الاخرى .