” القوات العراقية” تعلن توقف مؤقت للقتال في الموصل لفتح ممرات آمنة

متابعات-فجر :

علقت القوات العراقية التي تُقاتل تنظيم داعش عملها في الموصل اليوم الأحد، حيث دخلت المعركة إلى مناطق مكتظة بالسكان في المدينة القديمة وأصبحت الخسائر في صفوف المدنيين متوقعة بشكل أكبر. وقال مقدم في الجيش العراقي، يدعى عماد خلاص “اليوم الوضع سيطرنا عليه الصبح كان هناك قناص … قاموا (الجنود) بمعالجة القناص وصوبوه..”.وتركز المعارك على الحي المحيط بجامع النوري الذي أعلن فيه أبو بكر البغدادي زعيم داعش ولة خلافة قبل ما يقرب من 3 سنوات على أراض سيطر عليها التنظيم في العراق وسوريا.وتقول الأمم المتحدة “إن عدة مئات من المدنيين قُتلوا في الشهر الماضي ويقول سكان إن مقاتلي تنظيم داعش يستخدمونهم كدروع بشرية”.