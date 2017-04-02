أمير حائل يدشن الباص السياحي ويتجول بمقر الفعاليات المصاحبة للرالي

متابعات – فجر :

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل نيسان الدولي 2017، “الباص السياحي” في منتزه المغواة الترفيهي.

وقام سموه بجولة سياحية على متن الباص السياحي في مقر الفعاليات المصاحبة، يرافقه صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله، مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير حائل رئيس اللجنة التنفيذية للرالي وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن سعد بن عبدالعزيز وعدداً من المسؤولين في المنطقة والإعلاميين.

وتجول سموه ومرافقوه في مقر الفعاليات المصاحبة ومخيمات الأسر المنتجة والسوق الشعبي ومقر الدوائر الحكومية المشاركة، واستوقفت سموه فعالية الخيل والبارود، التي قدمت عروضاً استعراضية ومهارات الخيالة أمام سموه.