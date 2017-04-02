تابلت جديد من بلاك بيري بنظام أندرويد .. قريباً

متابعات – فجر :

تستعد شركة بلاك بيري، لإطلاق جهاز لوحي جديد يعمل بنظام أندرويد، وذلك استعدادا للمرحلة الثانية من برنامج الترخيص الذي تعمل به الشركة.

يذكر أن الشركة لن تقوم بمفردها بصناعة هذا الجهاز اللوحي، بعد توقفها عن تصنيع الأجهزة، ولكنه سيحمل علامتها التجارية فقط، في حين سيقوم طرف آخر بصناعته لصالحها.

وكانت بلاك بيرى قد وقعت شراكة مع ثلاث شركات مختلفة، تقوم بتصنيع هواتفها، وهي شركات TCL الصينية وOptiemus الهندية و PT BB Merah Putih الإندونيسية، لذلك فقد تقوم إحدى هذه الشركات الثلاثة بتصنيع الجهاز اللوحي الجديد.