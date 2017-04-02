وزارة الرياضة تعلن تشكيل مجلس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات

متابعات – فجر :

أقر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة المصري، اليوم الأحد، قرار تشكيل مجلس إدارة الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة (ايجي – نادو) وذلك في بيان رسمي صادر عن الوزارة .

وتقرر تعيين الدكتور مصطفى إبراهيم مراد ، رئيسا للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات ،والدكتور محسن بسيوني النحريري، والدكتورة مها محمود شفيق ،والدكتور نبيل احمد حلمي، والدكتور سيف الدين يشار عباس حلمي ،والمهندس محمود عبد السميع الشامي اعضاء المجلس .

وأوضح البيان أن مدة مجلس الإدارة تبدأ اعتبارا من تاريخ اصدار القرار ولمدة أربع سنوات ، على أن يتولى مجلس الإدارة إدارة شؤون المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والعمل على اعتماد المعمل المصري من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) .

الجدير بالذكر أن خالد عبد العزيز التقى بمسؤولي وادا أثناء حضوره مؤتمر الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، والذى عقد في مدينة لوزان بسويسرا، حيث تطرق اللقاء إلى دراسة التحديات التي تواجه الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات فى المرحلة المقبلة، وسبل اعتماد المعمل المصري لمكافحة المنشطات والإعداد للزيارة المرتقبة لوفد وادا يومي 11 و12 يوليو المقبل، وما سيترتب على الزيارة من نتائج إيجابية ستعود بالنفع على المعمل المصري الدولي للكشف عن المنشطات .

كما تم الترتيب للمؤتمر الدولي لمكافحة المنشطات، الذى سيعقد في القريب العاجل بالعاصمة المصرية القاهرة .