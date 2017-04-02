تدشين فريق التدخل السريع (RRT ) في مستشفى الرفايع بالجمش .

الجمش – فجر

دشن مستشفى الرفايع بالجمش العام فريق التدخل السريع ( RRT ) للحالات الحرجه وذلك تحت اشراف ورعاية مدير المستشفى الأخصائي “عبد الله الحميدي”، حيث أقيمت محاضرة تعريفية بالفريق وكيفية عمله وكيفية استدعاء الفريق والتعريف بأعضاء الفريق .

قدم المحاضرة مدير الطواريء ونائب المدير الطبي الدكتور / هاني صلاح عبد الرحمن أخصائي الجراحة العامة بالمستشفى تم من خلال المحاضره التعريف والشرح المفصّل للحضور كافه من أطباء وهيئة تمريض المستشفى وذلك عن الحالات التي يتم فيها استدعاء الفريق واهمية عمله وكيفية توثيق عمل الفريق في النموذج الخاص بذلك .

كما تم استعراض الدكتور هاني صلاح الى الأهداف المنشودة والمرجوة من عمل الفريق والتي سوف يتم قياسها بمشيئة الله تعالى بمعرفة ادارة المستشفى حيث يهدف الفريق الى خفض عدد حالات احتياج التنويم بالعناية المركزة وخفض عدد الحالات التي تحتاج للتحويل الى مراكز طبية مرجعية وخفض مدة الإقامة بالمستشفى عن طريق التدخل السريع من قبل فريق طبي مجهز علمياً للتدخل في الحالات الحرجة قبل تدهور الحالة كما هو مبين في سياسات واجراءات عمل الفريق التي تم اعتمادها من قبل قسم الجودة بالمديرية العامة لصحة الرياض وتم خلال المحاضرة التطرق الى الأهداف الدولية لسلامة المرضى .

وقد تم تدشين فريقان مناوبان للعمل أسبوعيا والوقوف عند كل مريض وتخصيص أخصائي أمراض باطنة لكل فريق

وفي الختام ناقش ” الحميدي “مع الحضور من الفريق الطبي والتمريضى والاداري رفع كفاءة العاملين ورفع نسبة الاداء ورضا المرضى والمستفيدين كافه واوصى الجميع ببذل كل الجهود لتحقيق الخدمه المثلى .