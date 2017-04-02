أمير عسير ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “العسيري”

متابعات – فجر

نقل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي أول عبدالعزيز بن محيا بن حسن العسيري ، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي .

وعبر سمو أمير منطقة عسير خلال زيارته لأسرة وذوي الشهيد في منزلهم بمدينة أبها عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، مبيناً أن الشهيد نال الشهادة بإذن الله وهو يدافع عن الدين والوطن، سائلاً الله عز وجل للشهيد الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب ذوو الشهيد العسيري من جهتهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على تعزيتهم ومواساتهم في فقيدهم والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، مؤكدين أنهم جميعاً فداء للدين ثم للمليك والوطن.