“رئاسة الحرمين” تُقلّد الشيخ “بن حميد” وسام الرئاسة

واس – فجر

قلد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، معالي إمام وخطيب المسجد الحرام والمستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وسام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي “، تقديراً لجهوده في خدمة الدين والوطن إلى جانب خدمة الحرمين الشريفين.

وقال معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ” إن هذا التتويج من خلال تقديم وسام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ما هي إلا تقدير للعلم والعلماء والمفكرين وكل من يخدم الدين والوطن، ودعوة للمزيد من العمل في سبيل خدمة الحرمين الشريفين.

من جانبه ثمن معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد جهود الرئاسة في خدمة الحرمين الشريفين وهذا التكريم وتشجيع العلماء وطلبة العلم، وقال: “هذا ما لمسناه من دعم معالي الشيخ السديس المستمر فجزاه الله عنا كل خير ووفقه وسدد خطاه”.