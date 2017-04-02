أكاديمية العبيكان للمعرفة تنظم دورة ” أساسيات النجاح ” لطلاب معهد الرياض للتقنية

نواف عزيز – الرياض – فجر :

نظّمت اليوم أكاديمية العبيكان للمعرفة، دورة ” أساسيات النجاح ” لطلاب معهد الرياض للتقنية، وذلك بمقر الأكاديمية في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض ، حيث تركز الدورة على كيفية تحديد الأهداف والتخطيط للنجاح الوظيفي .

وقال مقدم الدورة الأستاذ ” دلشاد عبدو ” مدرب مهارات التنمية الإدارية والبشرية، أن مثل هذه الدورة تعزز من النجاح في الحياة العملية والاجتماعية، وتركز على كيفية تحديد الأهداف والتخطيط للنجاح الوظيفي كما تحقق التوازن بين الأسرة والعمل والترفيه والواجبات الدينية .

ويعتبر ” معهد الرياض للتقنية ” أحد المشاريع الناجحة للإدارة العامة للشراكات الإستراتيجية ، والتي سعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى أن تكون رافدًا مهمًا لسد حاجة سوق العمل ، حيث اتفقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية مع مجموعة العبيكان للاستثمار على إنشاء المعهد لتدريب الشباب السعودي بحيث يتم تعيينهم في الشركة الراعية من تاريخ التحاقهم بالمعهد .