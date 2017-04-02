مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقدم مساعدات لليمن بأكثر من 584 مليون دولار

واس – فجر

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ أن أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تدشينه في 24 / 7 / 1436هـ ، العديد من الأعمال الإغاثية والإنسانية لليمن ، حيث بلغ عدد المشروعات المقدمة 123 مشروعًا بمبلغ 584,390,339 دولارا أمريكيا ، فيما وصل عدد الشركاء في البرامج المقدمة 81 شريكًا.

وبلغ عدد مشروعات برنامج الأمن الغذائي والإيوائي وبرنامج إدارة وتنسيق المخيمات 44 مشروعًا بمبلغ وقدره 238 مليون دولار استفاد منها 20 مليون مستفيد فيما بلغ عدد الشركاء 24 شريكًا .

كما بلغت المشروعات في مجال التعليم والحماية وبرنامج التعافي المبكر 16 مشروعًا بمبلغ 78.176.921 دولارًا استفاد منها 3,914,236 مستفيدًا ، فيما بلغ عدد الشركاء 12 شريكًا.

وفي الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي قدم المركز 53 مشروعًا بمبلغ 211,489,369 دولارًا استفاد منها 27,780,814 فردًا وبلغ عدد الشركاء في البرنامج 42 شريكًا.

أما مشروعات الاتصالات في حالات الطوارئ والخدمات اللوجستية ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية فخصص المركز لهذا الجانب 10 مشروعات، استفاد منها 15,657 مستفيدًا من خلال أربعة شركاء بمبلغ وقدره 56,948,162 دولارًا أمريكيًا .

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حظي بثناء رؤساء الدول وقادة المجتمع والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجالات الخدمات الإغاثية والإنسانية والزائرين للمركز وبطرق تقديمه للخدمة بعمل احترافي عبر فرقه المتخصصة في هذا المجال.

وتصدرت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميا بمعدل حجم مساعداتها دوليا الذي بلغ 1.9% من الدخل القومي الإجمالي لها.

الرابط:

http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1610839#1610839