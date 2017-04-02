“الصحة”: مخالفة 1500 منشأة طبية خاصة بالرياض

متابعات – فجر

أصدرت المديرية العامة الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة شئون القطاع الصحي عدد 1536 مخالفة لعدد من المنشآت الصحية الخاصة شملت مجمعات طبية وصيدليات مخالفه لنظام المؤسسات الصحية وتشغيل كوادر غير مرخصة وكذلك رصد تراخيص منتهية وسوء النظافة والتعقيم.

وشملت المخالفات خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 1438 هـ إغلاقات لمؤسسات صحية خاصة وصيدلانية بلغت 341 منشأة , فيما توزعت باقي المخالفات بين لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية وإدارة القطاع الصحي الخاص 1195 مخالفة .

‎وقامت إدارة القطاع الخاص خلال الفترة المذكورة بالقيام بعدد من الجولات التفتيشية شملت جميع المستشفيات الخاصة وعددا من المجمعات الطبية والصيدليات الخاصة ومراكز الخدمة المساندة وتمت إحالة جميع المخالفات إلى اللجنة المختصة لإصدار العقوبات المستحقة على المخالفين وذلك لضمان عدم تكرارها مستقبلا لتقديم خدمة صحية متميزة وآمنة للمواطن والمقيم على حدا سواء.

وأكدت صحة الرياض أن الجولات الرقابية مستمرة، وبشكل دائم، وأن لجان التفتيش سوف تتابع بدقة التزام المنشآت التي تم إغلاقها بقرار الإغلاق لحين تصحيح أوضاعها من خلال جولاتها الدورية، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المقررة تجنباً للعقوبات، التي تتراوح بين الغرامات المالية والإغلاق التحفظي، وصولاً إلى إلغاء ترخيص المنشأة في حال تكرار المخالفات.