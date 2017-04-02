“الخدمة المدنية” تبدأ في استقبال طلبات التقديم على وظائف سلم رواتب الموظفين

متابعات – فجر

بدأت وزارة الخدمة المدنية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، استقبال طلبات الخريجين (رجال) للتقديم على الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام والبالغ عددها (1757) وظيفة، عبر نظام جدارة، ويستمر التقديم عليها حتى يوم الخميس المقبل الموافق 9 – 7 – 1438هـ عند الساعة 12 ليلاً.

وكانت الوزارة، قد دعت لتلك الوظائف يوم الخميس الماضي الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة، لشغل تلك الوظائف عبر برنامج جدارة، بعد أن تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية في الرابع والعشرين من الشهر المنصرم، حيث بلغ إجمالي عدد الوظائف (1894) وظيفة، خصص منها (137) وظيفة للنساء.

وتجدر الإشارة إلى موعد التقديم للنساء على تلك الوظائف قد تقرر أن يكون بدءاً من يوم الأحد الموافق 12 – 7 – 1438هـ وحتى يوم الخميس الموافق 16 – 7 – 1438هـ، عند الساعة 12 ليلا، ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط التالي:

https://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/News/MinistryNews/Pages/news14380702_1.aspx