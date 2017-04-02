“إندونسيا”: انتشال جثتين بعد انهيار أرضي في إقليم “جاوة”

وكالات – فجر

أعلن مسؤول إندونيسي اليوم الأحد أنه تم العثور على جثتين، فيما لايزال 26 شخصا في عداد المفقودين بعد مرور يوم واحد على انهيار أرضي دفن عشرات المنازل في قرية بإقليم “جاوة الشرقية” في إندونيسيا.

وأعرب سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الادارة الوطنية لمواجهة الكوارث، عن اعتقاده بأن المفقودين مازالوا مدفونين جراء الانهيار الأرضي الذي وقع أمس السبت بسبب هطول أمطار غزيرة.

وقال نوجروهو لموقع “كومباس” الإخباري على الانترنت، متحدثا عن جهود الإنقاذ في قرية باناران :”لا زلنا نبحث عن 26 شخصا مفقودين”.

ونشرت السلطات الاندونيسية فريق بحث قوامه 1655 شخصا وأربعة حفارات لإزالة آثار انهيار أرضي بسمك 20 مترا تسبب في دفن 35 منزلا.

كان نوجروهو قد أوضح أمس أن السكان في القرية كانوا يقومون بحصاد الزنجبيل، على جانب أحد التلال بمنطقة بونوروجو عندما وقع الانهيار الأرضي، وأضاف أنه تم تحذير السكان بشأن خطر حدوث انهيار أرضي من قبل السلطات وتم إخلاء المنطقة ليلة الجمعة/السبت، لكنهم عادوا في وقت مبكر من صباح السبت للعمل.