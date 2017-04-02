جامعة الملك عبدالعزيز تحصد خمس ميداليات في معرض جنيف للابتكارات 2017

واس – فجر

حصدت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز الموهبة والإبداع، خمس ميداليات في معرض جنيف للابتكارات العالمي الذي عقد دورته الـ٤٥ بجنيف مؤخراً .

وحصل طلاب الجامعة على ثلاث ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية. حيث حصل ماهر عبد الرحمن الجهني من كلية الهندسة على الميدالية الذهبية، و مشعل علي حامد من كلية الهندسة على الميدالية الذهبية، و زاهر صالح اللحياني من كلية الهندسة على الميدالية الذهبية، وعبدالعزيز عبدالله الخضيري من كلية العلوم على الميدالية الفضية، وصهيب عماد موريا من كلية الهندسة على الميدالية البرونزية.

وتمكنت المملكة من الحصول على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف الأولى في المعرض.

وأشاد مدير الجامعة د.عبد الرحمن اليوبي بالمستوى المتميز والمشاركة الفاعلة لممثلي الجامعة في هذا المحفل العالمي، وما أظهروه من قدرات إبداعية وابتكارية تدعو للفخر والاعتزاز، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة وسمعتها التي أضحت إنجازاتها العلمية والبحثية تنافس الجامعات العالمية مؤكداً أن مثل هذه الإنجازات .