الدكتور “العيسى” يوافق على مسابقة تقنية بهدف تقديم حلول عصرية مبتكرة لمشاكل البيئة

الرياض – عبدالرحمن العامري

تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين وزارة التعليم و شركة مايكروسوفت، وافق وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على إطلاق مسابقة أرض التخيل و التي تنظمها وكالة الوزارة للمناهج والبرامج التربوية.

أعلن ذلك وكيل وزارة التعليم للمناهج و البرامج التربوية الدكتور محمد بن عطية الحارثي، مشيرا الى أن مسابقة ارض التخيل تهدف لإستثمار الطلاب لمهاراتهم في البرمجة في عمل مشاريع للمساعدة في حل مشكلات بيئية كالسلامة المرورية والوقاية من الحوادث ومشاكل التصحر بالاضافة الى أفكار ومقترحات لتطوير مدن المملكة.

وطالب الحارثي الطلاب والطالبات الراغبين في المشاركة الى سرعة تسليم مشاريعهم قبل الاول من شهر مايو ٢٠١٧م.

وأوضح الحارثي ان جميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل يمكنهم المشاركة باستخدام اي لغة برمجة يفضلونها، كما دعا ابناءه الطلاب على أستغلال إجازة منتصف الفصل و استثمارها في إنجاز مشاريعهم.

كما أكد “الحارثي” أنه تم رصد جوائز عينية مجزية للفائزين باذن الله تعالى.

ويمكن للمشاركين التسجيل من خلال الرابط التالي :

http://aka.ms/ImagineEarthSA