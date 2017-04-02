الرياض تحتضن مزاد خيري لـ30 لوحة فنيه للأمير “خالد الفيصل”.. الخميس القادم

متابعات – فجر

تحتضن جامعة الفيصل بالرياض المعرض الفني التشكيلي الخيري لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس أمناء جامعة الفيصل.

ويقام المعرض لمدة أسبوعين إعتباراً من الخميس 9 رجب 1438هـ في قصر الملك فيصل “يرحمه الله” بحرم جامعة الفيصل بالمعذر، ويشتمل المعرض على 30 لوحة فنية من إبداع ريشة الأمير خالد الفيصل والذي تفضل مشكوراً بالتبرع بريعها لجامعة الفيصل .

وتوقع مختصون في المزادات الفنية والتشكيلية العالمية أن يستقطب المعرض عدداً كبيراً من الزوار المهتمين بـ ” مدرسة خالد الفيصل في الفن التشكيلي”، نظراً للقيمة الفنية العالية وندرة الأعمال التي يرسمها الأمير خالد الفيصل.

إلى ذلك ثمن الدكتور محمد آل هيازع، مدير جامعة ” الفيصل ” تبرع سمو الأمير خالد الفيصل السخي بحصيلة المعرض الفني لدعم جامعة ” الفيصل “. وقال: ” هذه الجامعة إحدى غرسات سموه المباركة وقد حظيت بدعمه طوال مسيرتها، ورغم مسؤولياته الجسام فهو يتابع نمو الجامعة وتطورها وحريص على تميزها ، حتى باتت صرحاً تعليمياً يشار إليه بالبنان”.

واحتلت جامعة ” الفيصل ” هذا العام المركز الرابع بين الجامعات السعودية الحكومية والأهلية ، وفق تصنيف التايمز ذي الموثوقية العالية.

وتضم “جامعة الفيصل” خمس كليات : الطب، والهندسة، وإدارة الأعمال، والعلوم والدراسات العامة”، والصيدلة” وتعد منارة للعلم والبحث والابتكار، وتتسم مخرجاتها بالجودة العالية التي جعلت الجهات الحكومية والقطاع الخاص تحرص على استقطاب خريجي وخريجات الفيصل.