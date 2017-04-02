اعتماد 21 مخططاً سكنياً بمساحة 10 ملايين م2 في المدينة وينبع

متابعات – فجر

كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة عن اعتماد 11 مخططا خاصاً بالمدينة المنورة و 10 مخططات تطويرية للمناطق العشوائية بمدينة ينبع خلال الأشهر الثلاث الماضية.

وذكر وكيل الأمين للتعمير م. أحمد العمري أنه تنفيذا للأوامر الكريمة الصادرة بوضع الآليات المناسبة لاعتماد المخططات السكنية الخاصة داخل المدن ووفقاً للآلية التي وضعتها الوزارة لإعتماد مخططات تقسيمات الأراضي خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، تم اعتماد مساحة 1.71 مليون م2 بما يوفر (2000) قطعة أرض للسوق العقاري للمدينة.

وأشار العمري إلى اعتماد (10) مخططات تطويرية لمناطق عشوائية بمدينة ينبع البحر وبما يرفع من مستوى البيئة العمرانية ويوفر الخدمات المطلوبة لمساحة 8.1 مليون متر مربع داخل مدينة ينبع البحر.